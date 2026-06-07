Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта, заявил Чернышенко

Речь идет о дзюдо, борьбе, плавании и других спортивных дисциплинах

Россиянам разрешено выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит РИА «Новости».

— Взрослые спортсмены могут полноценно участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой в таких видах спорта, как дзюдо и борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо и фехтование, — сказал он, выступая на ПМЭФ.

Кроме того, вице-премьер указал, что Москва отмечает готовность Международного олимпийского комитета к диалогу.

Ранее сообщалось, что в Казани стартовал отборочный чемпионат России по плаванию.

Никита Егоров