Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Перед обновлением рейтинга сборная России провела три товарищеских матча

Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на сайте организации.

Теперь российская команда занимает 35-е место. Перед обновлением рейтинга сборная России провела три товарищеских матча. Команда уступила Египту со счетом 0:1, а затем одержала победы над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

В верхней части рейтинга также произошли изменения: сборная Аргентины поднялась на первое место, Испания сохранила вторую позицию, а Франция опустилась на третью строчку. На чемпионате мира по футболу стартует рекордное количество сборных — 48. О причинах, почему ФИФА продолжает увеличивать количество участников своего главного турнира, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова