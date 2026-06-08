«Сибирь» сделала оффершит Семену Терехову. Нападающий «Ак Барса» принял контрактное предложение
Казанский клуб должен будет повторить финансовые условия, которые предложили сибиряки форварду Семену Терехову
Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Сибирь» сделала контрактное предложение нападающему «Ак Барса» Семену Терехову.
По данным издания «Спорт-Экспресс», это двухлетнее соглашение с зарплатой 15 млн рублей за сезон.
Теперь казанский клуб вправе или повторить оффершит «Сибири», тем самым сохранив игрока у себя, или отпустить Терехова в Новосибирск, получив компенсацию.
Сам нападающий предложение «Сибири» принял.
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