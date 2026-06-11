Александра Оспельта избрали президентом FIS

Оспельт сменил на посту руководителя FIS шведа Юхана Элиаша, возглавлявшего организацию с июня 2021 года

Президентом Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) избран Александр Оспельт из Лихтенштейна. Об этом сообщает федерация по итогам выборного конгресса, который проходит в Белграде.

Оспельт сменил на посту руководителя FIS шведа Юхана Элиаша, возглавлявшего организацию с июня 2021 года. В ходе голосования Оспельт получил 65 голосов делегатов, тогда как Элиаш — 64 голоса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изначально на должность также претендовали Анна Фалькенберг из Дании, Декстер Пейн из США и Виктория Гослинг из Великобритании, однако они сняли свои кандидатуры до голосования.

Напомним, что ранее конгресс IBSF отклонил инициативу об исключении Федерации бобслея России, а FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России.

Наталья Жирнова