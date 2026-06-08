Вероника Кудерметова: «Андреева выиграла свой финал на «Ролан Гаррос» заслуженно»

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде прокомментировала триумф 19-летней теннисистки во Франции

Фото: Реальное время

Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде, российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала триумф Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Шестого июня 19-летняя уроженка Красноярска победила в финале польскую теннисистку Майю Хвалинску со счетом 2:0 (6:3, 6:2).

— Я очень рада, что на «Ролан Гаррос» победила наша Мирра. Выиграла она заслуженно свой финал. Очень приятно, что вновь российская спортсменка встала на пьедестал победителя турнира Большого шлема. Такой успех доказывает, что российская школа тенниса по-прежнему очень сильна и ее уровень не падает с годами. Сейчас Мирре надо хорошо подготовиться к травяному сезону, Уимблдону, чтобы там тоже показать высокие результаты. Победа на столь большом турнире должна придать уверенности ей и ее команде, — сказала Вероника Кудерметова в беседе с корреспондентом «Реального времени».

В конце 2025 года Кудерметова-старшая приостановила карьеру на неопределенный срок.

Евгений Романов