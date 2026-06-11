FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

Решение принято советом организации после рассмотрения вопроса о выполнении требований, ранее установленных решением Спортивного арбитражного суда (CAS)

Фото: Динар Фатыхов

FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России. Решение принято советом организации после рассмотрения вопроса о выполнении требований, ранее установленных решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Как говорится в сообщении FIDE, требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленный срок. В связи с этим совет организации постановил немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства Федерации шахмат России.

В марте CAS обязал ФШР в течение 90 дней прекратить любую шахматную деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По истечении этого срока международная федерация пришла к выводу, что условия решения не были соблюдены. В случае дальнейшего невыполнения требований Федерации шахмат России может грозить дисквалификация сроком до трех лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович может попасть под санкции ЕС, так как он «публично поддерживал» СВО.

Наталья Жирнова