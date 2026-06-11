FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
Решение принято советом организации после рассмотрения вопроса о выполнении требований, ранее установленных решением Спортивного арбитражного суда (CAS)
FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России. Решение принято советом организации после рассмотрения вопроса о выполнении требований, ранее установленных решением Спортивного арбитражного суда (CAS).
Как говорится в сообщении FIDE, требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленный срок. В связи с этим совет организации постановил немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства Федерации шахмат России.
В марте CAS обязал ФШР в течение 90 дней прекратить любую шахматную деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По истечении этого срока международная федерация пришла к выводу, что условия решения не были соблюдены. В случае дальнейшего невыполнения требований Федерации шахмат России может грозить дисквалификация сроком до трех лет.
Напомним, что президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович может попасть под санкции ЕС, так как он «публично поддерживал» СВО.
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