«Зенит-Казань» усилился белорусским доигровщиком Владиславом Давыскибой

Последние три сезона волейболист выступал за итальянскую «Модену»

Белорусский волейболист Владислав Давыскиба стал игроком «Зенита-Казань». О переходе 25-летнего доигровщика сообщили в клубе, при этом срок контракта не уточняется.

Последние три сезона Давыскиба выступал за итальянскую «Модену». В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром сезона, демонстрируя высокую результативность.

— Рады приветствовать доигровщика в столице Татарстана! — написал клуб.

Ранее диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем легендарный спортсмен подвел итоги минувшего неоднозначного сезона, рассказал, как петербургский «Зенит» добился прогресса под руководством Владимира Алекно и какие эмоции испытал при просмотре фильма «Финал».



Наталья Жирнова