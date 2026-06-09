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«Зенит-Казань» усилился белорусским доигровщиком Владиславом Давыскибой

11:47, 09.06.2026

Последние три сезона волейболист выступал за итальянскую «Модену»

«Зенит-Казань» усилился белорусским доигровщиком Владиславом Давыскибой
Фото: скриншот видео из соцсетей ВК "Зенит-Казань"

Белорусский волейболист Владислав Давыскиба стал игроком «Зенита-Казань». О переходе 25-летнего доигровщика сообщили в клубе, при этом срок контракта не уточняется.

Последние три сезона Давыскиба выступал за итальянскую «Модену». В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром сезона, демонстрируя высокую результативность.

— Рады приветствовать доигровщика в столице Татарстана! — написал клуб.

Ранее диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем легендарный спортсмен подвел итоги минувшего неоднозначного сезона, рассказал, как петербургский «Зенит» добился прогресса под руководством Владимира Алекно и какие эмоции испытал при просмотре фильма «Финал».

Наталья Жирнова

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