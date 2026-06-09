«Зенит-Казань» усилился белорусским доигровщиком Владиславом Давыскибой
Последние три сезона волейболист выступал за итальянскую «Модену»
Белорусский волейболист Владислав Давыскиба стал игроком «Зенита-Казань». О переходе 25-летнего доигровщика сообщили в клубе, при этом срок контракта не уточняется.
Последние три сезона Давыскиба выступал за итальянскую «Модену». В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром сезона, демонстрируя высокую результативность.
— Рады приветствовать доигровщика в столице Татарстана! — написал клуб.
Ранее диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем легендарный спортсмен подвел итоги минувшего неоднозначного сезона, рассказал, как петербургский «Зенит» добился прогресса под руководством Владимира Алекно и какие эмоции испытал при просмотре фильма «Финал».
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