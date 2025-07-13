«Игра в кальмара» по-казански: Даку официально продлил контракт с «Рубином»

Казанский клуб объявил о продлении контракта с албанским нападающим до 2029 года

«Игра в кальмара» для Даку

«Рубин» официально объявил о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку. Новое соглашение с албанским футболистом рассчитано до 2029 года.



Для объявления клуб снял видео в стиле сериала «Игра в кальмара». По сюжету Даку сидит возле нового театра Камала, когда к нему подходит вербовщик в лице спортивного директора «Рубина» Константина Дзюбы.



Футболисту предложили выбрать один из двух конвертов из «Ттакджи». Даку выбросил голубой конверт, оставив красный — с эмблемой «Рубина». После этого албанец получил от вербовщика Дзюбы карточку с надписью «Новый контракт».

Трансфер в «Зенит» сорвался

Символизм в конвертах не только в копировании эпизода из сериала. В июне Даку был близок к трансферу в «Зенит». Казанцы могли заработать на сделке около 8 млн евро. Однако что-то пошло не так, и контракт с «сине-бело-голубыми» сорвался. В итоге футболист принял решение остаться в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По некоторым данным, «Рубин» ради сохранения лучшего бомбардира команды предложил игроку значительное повышение зарплаты. Источники сообщали, что казанский клуб готов платить албанцу около 3 млн евро в год. С таким контрактом Даку становится в ряд одних из самых высокооплачиваемых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мог уйти бесплатно через год

Даку в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 15 голов и отдал шесть ассистов. Нападающий «Рубина» стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей. Албанец дважды подряд забил больше всех в составе «Рубина». В общей сложности в активе форварда уже 25 голов в составе казанцев за два сезона РПЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Старый контракт Даку с «Рубином» заканчивался следующим летом. Уже зимой футболист получил бы право беспрепятственно вести переговоры с другими клубами. В такой ситуации казанцы рисковали потерять форварда бесплатно в конце сезона или со значительной скидкой в зимнее трансферное окно.

Теперь рыночная стоимость Даку будет сохранена. «Рубин» вряд ли будет удерживать нападающего, если получит хорошее трансферное предложение из Европы или российских грандов.

Зульфат Шафигуллин