Экс-игрок УНИКСа Иван Лазарев — о серебряных медалях команды: «Здесь нет парадокса»

Он отметил, что в течение сезона казанской команде приходилось играть с более короткой ротацией по сравнению с конкурентами

Фото: Динар Фатыхов

Вчера на домашней арене «Баскет-холл» УНИКС из рук министра спорта Татарстана получил свои шестые серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы проиграли всухую финальную серию ЦСКА, отдав москвичам титул чемпиона. Бывший игрок казанского УНИКСа Иван Лазарев поделился мнением с «Реальным временем», что одной из ключевых причин серебряных медалей команды в сезоне стали кадровые проблемы и большое количество травм, но тем не менее команда себя хорошо показала.

Он напомнил, что в течение сезона УНИКСу приходилось играть с более короткой ротацией по сравнению с конкурентами. Баскетболист отметил, что на протяжении сезона команда регулярно сталкивалась с травмами, микроповреждениями и проблемами с восстановлением. По его мнению, именно состояние игроков могло стать одним из решающих факторов в финальной серии. Лазарев рассказал, что во время общения с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин она также подчеркнула важность восстановления в матчах такого уровня.

— Я смотрю на ребят и вижу, что они все отдают. Они невероятно стараются, играют через эмоции, нервы и боль. Но в какой-то момент ресурсы организма заканчиваются, — сказал Лазарев.

Комментируя большое количество повреждений, бывший игрок УНИКСа отметил, что считает нынешний сезон одним из наиболее сложных для команды в плане травм.

— И здесь нет парадокса: второе место занять в регулярке с сильными командами — это дорого стоит и показывает огромные усилия тренерского штаба, игроков, менеджмента и медиков. Но вот есть такая тенденция, особенно мышечные часто проскакивают у УНИКСа. Я смотрю на ЦСКА — у них ни одного человека в лазарете сейчас. Думаю, это о многом говорит, — заявил Лазарев.

Подробнее о том, как прошла решающая игра финала при счете 76:102, — в репортаже «Реального времени».



Наталья Жирнова