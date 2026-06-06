Евгений Рылов на чемпионате России в Казани совершил последний заплыв в карьере

«Я не был способен надавить на воду от слова «совсем», — заявил пловец, говоря о причинах завершения карьеры

Фото: скриншот трансляции

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов завершил профессиональную карьеру, проведя прощальный заплыв перед стартом чемпионата России в Казани.

29-летний пловец завоевал две золотые и одну серебряную награды на Олимпиаде в Токио, пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей чемпионатов мира, четыре золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.

Говоря о причинах завершения карьеры в эфире «Матч ТВ», Рылов заявил, что в определенный момент начались проблемы из‑за стрептококковой инфекции. Потом он получил шанс вернуться на мировой арене, «но не сложилось».

— Может быть, даже судьба отвела. Мне пытались вернуть аэробные процессы и в какой‑то момент меня очень сильно откатило. Когда выступал на Кубке России в Калининграде, ощущал, что был максимально пустой. У меня было опустошение мышечной структуры. Я не был способен надавить на воду от слова «совсем». Но я продолжал плавать. Адаптация на гипоксию начала возвращаться. Мы пытались делать имитацию гор дома, утомляемость организма начала возвращаться. В общем, это был тяжелый процесс. Сложилось как сложилось, — сказал Рылов «Матч ТВ».

Что ожидать от чемпионата России по плаванию в Казани — в превью «Реального времени».

Денис Петров