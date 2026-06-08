Вероника Кудерметова: «Ни о каком конце карьеры я сейчас не задумываюсь»

Чемпионка Уимблдона-2025 рассказала, когда вернется к профессиональным выступлениям

Российская теннисистка и обладательница «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон-2025) Вероника Кудерметова в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказала, когда планирует возобновить профессиональную карьеру.

— Когда завершится моя пауза в карьере? Скажем так, я всю жизнь играю в теннис. Постоянно на турнирах, и на мне просто сказался психологический перегруз. Сейчас я восстанавливаюсь, отдыхаю. Переосмысливаю многие моменты, взгляды в жизни. Как буду готова морально, я обязательно вернусь на корт. Уверяю, что ни о каком конце карьеры я сейчас не задумываюсь. За это не беспокойтесь, — сказала Кудерметова.

В конце декабря 2025 года Вероника Кудерметова объявила, что приостанавливает свою игровую карьеру. С тех пор спортсменка не участвовала ни в одном турнире под эгидой WTA.

Евгений Романов