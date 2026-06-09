В КХЛ подробно рассказали, какие правила в игре изменятся с сезона-2026/27

Что поменяется в правилах игры в хоккей начиная уже со следующего сезона?

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба КХЛ на своем официальном сайте опубликовала список правил в игре, которые претерпят изменения начиная с сезона-2026/27.

Как сообщает лига, сделано это, чтобы увеличить динамику игры.

— Начиная с сезона-2026/2027 игра не будет останавливаться, если игрок отдает пас рукой на своей половине площадки, а партнер завладевает шайбой на своей половине поля до красной линии. Место передачи и приема определяет, в какой зоне находится шайба (правило 79).

Изменено правило 63 «Задержка игры» (выброс шайбы за пределы площадки) — теперь арбитры могут самостоятельно инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения.

Два изменения в правилах касаются видеопросмотров. В ходе просмотра игры высоко поднятой клюшкой или на предмет наложения большого штрафа судьи могут оценивать эпизод на предмет симуляции пострадавшего игрока (правило 64). Также скорректировано правило 37 — теперь при просмотре на предмет пересечения шайбой линии ворот центр видеоанализа будет одновременно с пересечением оценивать степень воздействия на вратаря и определять, была ли блокировка. Ранее для этого требовался отдельный тренерский запрос — это изменение призвано сократить количество пауз во время матчей.

Согласно измененному правилу 67, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке — они могут играть по шайбе только открытой ладонью. В случае если игрок, потерявший шлем, подобрал его, надел и после этого продолжил игру, малый штраф не будет накладываться (правило 9), — написано в заявлении пресс-службы КХЛ.

Все изменения в правилах принимаются по результатам опроса клубов КХЛ.



Евгений Романов