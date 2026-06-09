Международная федерация парусного спорта допустила россиян до юниорских турниров с флагом и гимном

Эти условия касаются спортсменов до 23 лет

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Международная федерация парусного спорта допустила россиян до юниорских турниров с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Эти условия касаются спортсменов до 23 лет. Также были сняты все ограничения с белорусских атлетов.

— Это важный шаг вперед. Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров — молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. Мы также приветствуем возвращение белорусских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях, — сказал президент ВФПС Сергей Джиенбаев.

Международная федерация парусного спорта 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. В июле этого года граждане этих стран были допущены до состязаний в нейтральном статусе.

Россиянам разрешено выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Взрослые спортсмены могут полноценно участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой в таких видах спорта, как дзюдо и борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо и фехтование, — сказал он, выступая на ПМЭФ.

Галия Гарифуллина