Президент «Рубина» Сафиуллин: «Будем бороться за самые высокие места»

Фото: Динар Фатыхов

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин поделился планами команды на следующий сезон. Функционер заявил о намерении бороться за победу в каждом матче. По словам Сафиуллина, для «Рубина» нет непобедимых соперников.

— Если говорить о планах на сезон, неверно будет делать громкие заявления, но мы будем бороться за самые высокие места в таблице, за победу в каждом матче. Для нас нет непобедимых соперников, уже в прошлом сезоне мы играли на равных со всеми, включая представителей призовой тройки. Надеюсь, что, располагая сильным тренерским штабом, а Рашида Маматкуловича я считаю одним из наиболее сильных представителей российского тренерского цеха, мы сможем достичь высоких результатов, — передает слова Сафиуллина корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду, 16 июля, казанский «Рубин» провел презентацию игровой формы на следующий сезон. Клуб подготовил три комплекта: рубиновый, зеленый и бежевый.



Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Рашида Рахимова начнет в гостях. Следующий матч «Рубин» проведет 20 июля в Грозном против «Ахмата», начало — в 20.30 по московскому времени.

Подробнее о презентации игровой формы «Рубина» в преддверии старта сезона читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин