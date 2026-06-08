Сегодня УНИКС примет ЦСКА в Казани в третьем матче финала Единой лиги ВТБ

Серия продолжается до четырех побед, и после двух встреч в Москве счет составляет 0:2 в пользу «армейцев»

В Казани сегодня в 19:30 мск состоится третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС примет московский ЦСКА. Серия продолжается до четырех побед, и после двух встреч в Москве счет составляет 0:2 в пользу армейского клуба.

Казанская команда уступила в первых двух матчах со счетом 63:91 и 89:102, поэтому предстоящая игра имеет ключевое значение для сохранения шансов на чемпионство. УНИКСу необходимо побеждать «дома», чтобы сократить отставание в серии.

Важным фактором для казанского клуба станет домашняя площадка. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС уверенно выступает в «Баскет-холле», где одержал 21 победу при трех поражениях. Подробнее о том, с чем УНИКС приехал из Москвы домой, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова