Перасович: участие Шведа в следующем матче остается под вопросом

Защитник играет в финале с повреждением мениска

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанцы отдали победу ЦСКА со счетом 74:86, заявил, что кадровые проблемы продолжают влиять на игру команды. По его словам, ряд баскетболистов испытывают физические трудности, а участие некоторых игроков в матче вызывало вопросы.

Перасович отметил, что Алексей Швед выступал с частичным повреждением мениска, из-за чего его участие в следующем матче остается маловероятным. При этом шансы на возвращение Дишона Пьера тренер оценил выше, подчеркнув, что игрок сам выразил желание помочь команде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Возможно, было бы правильнее не вносить их сегодня в заявку на игру. Чтобы играть и быть конкурентоспособными против такой команды, как ЦСКА, конечно, все должны быть в строю и все должны быть здоровы. К сожалению, про нашу команду этого сейчас сказать нельзя, — заявил Перасович.

Подробнее о третьей встрече УНИКСа и ЦСКА в рамках финала — в репортаже «Реального времени».



Наталья Жирнова