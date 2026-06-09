Нэйтан Тодд из «Ак Барса» уходит в «Металлург»

Канадский нападающий близок к уходу из казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Канадский нападающий Нэйтан Тодд подписал контракт с хоккейным клубом «Металлург», сообщает «Спорт‑Экспресс».

Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента после окончания контракта с «Ак Барсом». По регламенту, канадец может выбирать новый клуб без ограничений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне 30‑летний форвард выступал за «Спартак» и «Ак Барс». В 61 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Тодд набрал 53 очка (22 гола и 31 передача), а в плей‑офф добавил еще 12 очков (6 голов и 6 передач) в 20 играх.

Ранее в КХЛ канадец также защищал цвета «Салавата Юлаева». Всего в лиге он провел 153 матча и набрал 122 результативных балла (44 гола и 78 передач).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в минувшем плей-офф «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» с общим счетом 4:1. «Барсы» по два раза победили в Казани и Магнитогорске, в том числе в пятом матче противостояния. В решающей игре казанцы одолели соперника в овертайме — 4:3.

Ильназ Юсупов