Главный тренер сборной по плаванию России — о чемпионате в Казани: «Не космический, не на пятерку»

Он отметил, что были показаны как яркие результаты, включая исторические секунды Егора Корнева, так и отдельные неудачи, в том числе непопадание в состав Дарьи Трофимовой

Фото: Динар Фатыхов

Около 45 российских пловцов примут участие в чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Об этом сообщил главный тренер сборной России Андрей Шишин по итогам чемпионата России по плаванию, состоявшегося в Казани.

По словам специалиста, национальный отбор в целом прошел успешно, однако не без недостатков: «Чемпионат России получился хорошим. Но не космический, не на пятерку».



Он отметил, что были показаны как яркие результаты, включая исторические секунды Егора Корнева, так и отдельные неудачи, в том числе непопадание в состав одной из ведущих спортсменок Дарьи Трофимовой, ранее участвовавшей в победных эстафетах на международном уровне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шишин добавил, что по итогам соревнований в сборную отобралось около 40 спортсменов, однако процесс формирования команды продолжается, поскольку в отдельных дисциплинах предусмотрен расширенный состав участников. Он оценил выступление спортсменов на чемпионате России на твердую «четверку», подчеркнув, что турнир позволил сформировать конкурентоспособный состав для предстоящего европейского старта.

Вчера в казанском Дворце водных видов спорта завершился чемпионат России по плаванию. Он стал вторым этапом отбора на чемпионат Европы в Париже после финала Кубка России, в ходе которого уже отобралась казанская пловчиха Софья Дьякова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова