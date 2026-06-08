УНИКС проиграл ЦСКА на домашнем паркете со счетом 74:86

Игра 10 июня должна стать решающей для казанцев — либо победа уедет в Москву, либо команда сумеет переломить ход серии

УНИКС проиграл ЦСКА на домашнем паркете в третьем матче финала Единой лиги ВТБ со счетом 74:86. Счет в серии — 0:3.

Казанцы за весь сезон-2025/2026 проигрывали на домашнем паркете только два раза — «Зениту» и «Уралмашу», этот проигрыш стал первым от ЦСКА дома. Теперь игра 10 июня должна стать решающей для казанцев — либо победа уедет в Москву, либо команда сумеет переломить ход серии.

Примечательно, что главный тренер УНИКСа Велимир Перасович выпустил на паркет форварда Дишона Пьера, который считался выбывшим из плей-офф из-за мышечной травмы. Во время встреч в Москве казанский наставник дал надежду на возвращение Пьера.

Лучшими игроками в составе УНИКСа в этом матче стали Маркус Бингэм (23 очка + 8 подборов) и Джален Рейнольдс (16 + 8 подборов). Легионеры сделали основную часть счета казанцев.

Отличились у ЦСКА Ливио Жан-Шарль (18 + 7 подборов), Мело Тримбл (14), Иван Ухов (13) и Каспер Уэйр (13 + 5).

Следующая игра пройдет в Казани 10 июня. Команды играют до четырех побед.

Наталья Жирнова