Никита Кучеров во второй раз в карьере завоевал «Харт Трофи»

Награда вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате

Российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал обладателем «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ. Награда вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреата определяет Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

Для 32-летнего Кучерова этот «Харт Трофи» стал вторым в карьере. Впервые российский форвард получил награду по итогам сезона-2018/19.

Кучеров стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось завоевать «Харт Трофи» как минимум дважды. Рекорд среди россиян принадлежит Александру Овечкину, который становился обладателем награды три раза — в 2008, 2009 и 2013 годах. Ранее по одному разу «Харт Трофи» выигрывали еще два российских игрока — Сергей Федоров в 1994 году и Евгений Малкин в 2012 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова