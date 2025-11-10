Без опыта, но с энтузиазмом: молодые татарстанцы стали активнее искать работу

За год количество резюме от соискателей в возрасте 19—30 лет возросло на 17%

Фото: Динар Фатыхов

Рынок труда Татарстана демонстрирует растущую активность молодых специалистов. В третьем квартале 2025 года жители республики в возрасте 19—30 лет создали 31,5 тыс. резюме — на 17% больше, чем годом ранее. При этом работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта: за тот же период было открыто 35,6 тыс. соответствующих вакансий. Советы выпускникам вузов и самые популярные сферы среди молодежи Татарстана — в материале «Реального времени».

Портрет поколения: амбиции и ожидания

Молодые татарстанцы стали активнее выходить на рынок труда: в третьем квартале 2025 года жители республики в возрасте 19—30 лет разместили 31,5 тыс. резюме. Этот показатель на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила «Реальному времени» менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.

По ее словам, наибольшим спросом у молодежи пользуются сферы продаж (10% от общего количества резюме), рабочего персонала (9%) и информационных технологий (9%). В числе популярных направлений также оказались домашний и обслуживающий персонал (7%), транспорт и логистика (6%), строительство и недвижимость (6%).

Молодые татарстанцы стали активнее выходить на рынок труда. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если говорить о конкретных должностях, то молодежь чаще всего ищет работу менеджером по продажам (7%), программистом (3%), администратором (3%). Также востребованы позиции упаковщика и комплектовщика (3%), разнорабочего (2%).

— Если брать резюме татарстанца 21—25 лет, то в большинстве случаев (47%) это человек без опыта работы, который рассчитывает на зарплату от 60 тыс. рублей. У трети соискателей (31%) есть опыт работы от 1 года до 3 лет, их ожидаемая зарплата составляет 70 тыс. рублей. Молодые татарстанцы с опытом более 3 лет ожидают получать от 80 тыс. рублей, — рассказала она.

Ожидания молодежи республики вполне реалистичны: средняя зарплата по Татарстану в июле 2025 года составила 86,7 тыс. рублей.

При этом карьерные предпочтения сильно зависят от площадки поиска работы. На государственной платформе «Работа России» картина иная: здесь лидируют здравоохранение (44,2%), образование и наука (20,7%), что отражает специфику вакансий в бюджетной сфере. На этих направлениях выпускники чаще всего претендуют на позиции медицинских сестер, врачей, учителей и социальных работников, сообщили «Реальному времени» в Центре занятости республики.

Что предлагают молодежи?

Сами работодатели за третий квартал 2025 года разместили 35,6 тыс. вакансий, не требующих опыта работы. На платформе «Работа России» для выпускников доступно свыше 5 тыс. позиций, из них 1,2 тыс. — для кандидатов с высшим образованием.

— Более 50% работодателей готовы рассматривать кандидатов с опытом работы до 1 года или без опыта работы, — отмечают в Центре занятости. — Наибольшее количество вакансий без требований к опыту сосредоточено в промышленности и производстве (4,8 тыс.), торговле и общепите (2,3 тыс.), здравоохранении (1,8 тыс.).

Сами работодатели за третий квартал 2025 года разместили 35,6 тыс. вакансий, не требующих опыта работы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В частности, молодежь на работу готовы принять в мэрии Казани — в 2025 году городская администрация приняла 45 выпускников вузов и колледжей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Наиболее востребованы оказались выпускники правового сектора, социальной сферы, архитектуры и градостроительства, экономики и финансов.

— Мы доверяем нашим новым сотрудникам и с первого дня вовлекаем их в реальные рабочие процессы — от участия в цифровой трансформации городских сервисов до реализации социальных проектов и благоустройства общественных пространств. За каждым выпускником закреплен наставник, что помогает избежать типичных ошибок и быстрее адаптироваться. Прежде чем стать частью команды, каждый кандидат проходит кадровую оценку, чтобы выявить сильные стороны и зоны роста, — рассказали изданию в мэрии.

Советы начинающим

При поиске работы выпускникам стоит обращать внимание прежде всего на сферы, которые вызывают у них искренний интерес, поскольку сложно добиться успеха в работе, если человек его не испытывает, поделились советами эксперты «Реального времени».

— Выпускникам стоит изучить, какие навыки нужны бизнесу по интересуемым им сферам или конкретным вакансиям. Если выпускник интересуется офисной специальностью, стоит обратить внимание на умение пользоваться искусственным интеллектом, поскольку этот навык сегодня актуален, а его значимость будет только возрастать. Также перспективны профессии, связанные с процессом реиндустриализации в России — будут востребованы узкие, высококвалифицированные специалисты, — порекомендовала Ирина Егорова.

При поиске работы выпускникам стоит обращать внимание прежде всего на сферы, которые вызывают у них искренний интерес. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В центре занятости предлагают конкретный план действий:

проходить стажировки во время учебы;

осваивать цифровые навыки — они востребованы в любой профессии;

не бояться начинать с низких позиций;

активно участвовать в карьерных мероприятиях вузов и кадровых центров.

В мэрии отметили, что важно проявлять инициативу и демонстрировать свои навыки. Кроме того, работодатели обращают внимание на умение работать в команде и готовность к диалогу.