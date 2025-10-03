Татарстан занял 22-е место среди регионов России по зарплате
В Приволжском федеральном округе республика стала первой по этому показателю
В июле 2025 года средняя зарплата в Татарстане достигла 86 696 рублей, увеличившись на 16,3% по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев она составила 84 701 рубль (+20,6%), следует из данных Росстата.
Это ниже средней зарплаты по России — 99 305 рублей в июле и 96 680 рублей за семь месяцев.
По итогам января — июля, в Приволжском федеральном округе Татарстан стал первым по размеру зарплат, в России — только 22-м. «Реальное время» составило рейтинг регионов России по этому показателю:
- Чукотский автономный округ — 211 004 рубля;
- Москва — 172 477 рублей;
- Магаданская область — 165 276 рублей;
- Сахалинская область — 147 143 рубля;
- Камчатский край — 140 680 рублей;
- Республика Саха (Якутия) — 136 058 рублей;
- Тюменская область — 130 427 рублей (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (132 397 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (179 062 рубля), Тюменская область без автономных округов (90 213 рублей);
- Мурманская область — 122 300 рублей;
- Санкт-Петербург — 117 823 рубля;
- Московская область — 111 098 рублей;
- Красноярский край — 101 831 рубль;
- Республика Коми — 95 615 рублей;
- Амурская область — 94 736 рублей;
- Архангельская область — 94 454 рублей (в том числе Ненецкий автономный округ — 145 350);
- Хабаровский край — 94 322 рубля;
- Иркутская область — 94 090 рублей;
- Приморский край — 93 945 рублей;
- Забайкальский край — 93 890 рублей;
- Ленинградская область — 91 822 рубля;
- Свердловская область — 87 138 рублей;
- Еврейская автономная область — 88 169 рублей;
- Татарстан — 84 701 рубль.
Ранее Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по уровню медианной зарплаты. Чистая медианная зарплата в республике составила 61 тысячу рублей.
