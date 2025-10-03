Татарстан занял 22-е место среди регионов России по зарплате

В Приволжском федеральном округе республика стала первой по этому показателю

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2025 года средняя зарплата в Татарстане достигла 86 696 рублей, увеличившись на 16,3% по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев она составила 84 701 рубль (+20,6%), следует из данных Росстата.

Это ниже средней зарплаты по России — 99 305 рублей в июле и 96 680 рублей за семь месяцев.

По итогам января — июля, в Приволжском федеральном округе Татарстан стал первым по размеру зарплат, в России — только 22-м. «Реальное время» составило рейтинг регионов России по этому показателю:

Чукотский автономный округ — 211 004 рубля; Москва — 172 477 рублей; Магаданская область — 165 276 рублей; Сахалинская область — 147 143 рубля; Камчатский край — 140 680 рублей; Республика Саха (Якутия) — 136 058 рублей; Тюменская область — 130 427 рублей (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (132 397 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (179 062 рубля), Тюменская область без автономных округов (90 213 рублей); Мурманская область — 122 300 рублей; Санкт-Петербург — 117 823 рубля; Московская область — 111 098 рублей; Красноярский край — 101 831 рубль; Республика Коми — 95 615 рублей; Амурская область — 94 736 рублей; Архангельская область — 94 454 рублей (в том числе Ненецкий автономный округ — 145 350); Хабаровский край — 94 322 рубля; Иркутская область — 94 090 рублей; Приморский край — 93 945 рублей; Забайкальский край — 93 890 рублей; Ленинградская область — 91 822 рубля; Свердловская область — 87 138 рублей; Еврейская автономная область — 88 169 рублей; Татарстан — 84 701 рубль.

Ранее Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по уровню медианной зарплаты. Чистая медианная зарплата в республике составила 61 тысячу рублей.

Дарья Пинегина