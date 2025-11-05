Сезонное отклонение или экономический показатель: в России снижаются цены на арендное жилье

В Казани ставка на «трешку» уменьшилась на 12%

Фото: Динар Фатыхов

Рынок арендного жилья по всей России демонстрирует снижение. В октябре в Казани трехкомнатные квартиры подешевели почти на 12%, что стало одним из самых резких падений в России. Вместе с тем аналитики фиксируют аномально низкое сокращение предложения, хоть спрос и продолжает значительного превышать. Подробнее о ситуации на рынке съемного жилья — в материале «Реального времени».

В России фиксируется снижение цен на арендные квартиры

Стоимость долгосрочной аренды трехкомнатных квартир в Казани в октябре снизилась почти на 12% (на 11,9%), что стало одним из наиболее заметных падений цен среди крупных российских городов.

По данным экспертов, осенний подъем на рынке аренды прошел вяло — предложение квартир сократилось не на 20—30%, как обычно, а лишь на 5—9%. В результате стоимость найма, незначительно выросшая в начале осени, уже в октябре начала снижаться. Прогнозируется, что в ноябре и декабре цены продолжат умеренно падать.

В целом по России однокомнатные квартиры в октябре подешевели на 0,5% (до 27,9 тыс. рублей в месяц), двухкомнатные — на 1,3% (до 35 тыс. рублей), а трехкомнатные — на 1,7% (до 44 тыс. рублей).

Среди городов, где трехкомнатные квартиры подешевели больше всего, Казань заняла одно из лидирующих мест с показателем -11,9%. Также значительное снижение цен было отмечено в Калининграде (-14,4%), Чебоксарах (-13,5%) и Севастополе (-12,4%). В то же время в ряде городов, например во Владивостоке (+10,7%), Смоленске (+12,5%) и Кургане (+11,6%), аренда трехкомнатных квартир подорожала.

«Стоит критически относиться к статистике»

Небольшие колебания цен в 0,5—1% находятся в пределах статистической погрешности, выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Стоит критически относиться к статистике по аренде жилья, поскольку рынок долгосрочной аренды остается непрозрачным. Около 70—80% объявлений на агрегаторах не соответствуют действительности — это либо «фонари» для генерации заявок, либо одно объявление представляет десятки объектов, — сказал он.

Тем не менее некоторое падение стоимости аренды на рынке все же присутствует — просто не столь глобальное. Савельев объяснил это сезонностью:

— Октябрь традиционно является периодом снижения арендной активности. После пикового спроса в августе — сентябре, когда студенты активно ищут жилье, к октябрю рынок закономерно охлаждается.

Небольшие колебания цен в 0,5—1% находятся в пределах статистической погрешности. Vardan Papikyan на Unsplash

Что касается незначительного (в отличие от прошлых годов) сокращения предложения, это можно объяснить недоступностью ипотеки для большинства населения. Если два-три года назад до 40% жителей Казани могли улучшить жилищные условия через ипотеку, сегодня эта цифра не превышает 10%. Оставшиеся 25—30% вынужденно перешли в сегмент аренды.

— Наибольшее снижение цен на трехкомнатные квартиры объясняется структурой спроса. Максимальным спросом пользуются одно— и двухкомнатные квартиры, тогда как трехкомнатные интересны либо для бизнес-сегмента, либо для эконом-класса, — добавил эксперт.

Ключевая ставка роли не сыграла

Другой эксперт «Реального времени», генеральный директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов, согласился с коллегой, подтверждая сезонность тенденции. При этом относительно аномально низкого сокращения предложения эксперт предлагает альтернативное объяснение:



— Вероятно, дело в общем объеме рынка. Количество жилья растет — застройщики ежегодно вводят новые квадратные метры. После ремонта часть этого жилья поступает на арендный рынок. Когда рынок становится больше, относительное падение предложения кажется менее значительным.

На вопрос о том, отразилось ли на снижении цен снижение ключевой ставки, Хабибрахманов ответил, что оно оказалось незначительным для изменений на рынке.

— Ключевая ставка, наоборот, поддерживает арендный спрос. Высокая ипотечная ставка делает покупку жилья менее доступной. Когда ипотечные платежи сопоставимы с арендной платой, люди чаще рассматривают покупку. Сейчас же аренда значительно выгоднее, поэтому многие предпочитают снимать жилье, пока ставки не снизятся, — пояснил он.

Прогнозы на ближайшее время, по мнению риелтора, остаются в рамках сезонных ожиданий:

— Следующий сезонный подъем ожидается ближе к Новому году. Динамика будет развиваться по традиционной сезонной схеме. Сохранение высокой ключевой ставки продолжит поддерживать арендный спрос, поскольку альтернатива покупки жилья в ипотеку остается менее выгодной.