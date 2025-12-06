Новости недвижимости

В Татарстане капитально отремонтировали 839 многоквартирных домов

11:50, 06.12.2025

Осталось еще 40

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане капитально отремонтировали 839 многоквартирных домов, по плану осталось еще 40. Об этом заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

За прошедшие дни отремонтировали 41 МКД в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба главы республики.

Программа капремонта охватывает 42 муниципалитета, на сегодня работы завершены в 37.

Марат Айзатуллин поручил главам районов взять вопрос завершения капремонта на особый контроль.

Денис Петров

