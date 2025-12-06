В Татарстане капитально отремонтировали 839 многоквартирных домов
Осталось еще 40
С начала года в Татарстане капитально отремонтировали 839 многоквартирных домов, по плану осталось еще 40. Об этом заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
За прошедшие дни отремонтировали 41 МКД в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба главы республики.
Программа капремонта охватывает 42 муниципалитета, на сегодня работы завершены в 37.
Марат Айзатуллин поручил главам районов взять вопрос завершения капремонта на особый контроль.
