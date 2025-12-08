Татарстан вошел в антирейтинг регионов с проблемной репутацией застройщиков

Показатель республики составил 35%, что существенно выше среднероссийского уровня в 26%

Фото: Артем Дергунов

По данным аналитического исследования компании Avagard, которые предоставило РИА «Новости», Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по доле девелоперов, чьи собственники упоминаются в негативном контексте на первых страницах поисковиков. Показатель республики составил 35%, что существенно выше среднероссийского уровня в 26%.



Лидером антирейтинга стала Воронежская область, где 59% девелоперов имеют проблемы с репутацией в поисковиках — это более чем вдвое превышает общероссийский показатель. На втором месте расположилась Самарская область (47%), на третьем — Удмуртия (38%). За Татарстаном следует Санкт‑Петербург с показателем 33%.

В то же время некоторые регионы демонстрируют более благоприятную картину. Так, в Дагестане лишь 4% девелоперов упоминаются в нежелательном контексте, в Ростовской области — 5%, а в Пермском крае — 6%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитики также изучили тематику негативных публикаций. Выяснилось, что 45% девелоперов с негативным информационным фоном упоминаются в контексте внимания со стороны правоохранительных органов, 40% — в связи с подозрениями в получении нелегального дохода, 25% — из‑за жалоб на качество строительства, 19% — по причине финансовых проблем. При этом не менее трети негативных публикаций содержат бездоказательные обвинения.

Жители ЖК «Волжская гавань» выступили с жалобами в Госсовете Татарстана. Как говорят представители инициативной группы, часть участков земли, предназначенных для дороги общего пользования, были переоформлены застройщиком.

Наталья Жирнова