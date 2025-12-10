Татарстан оказался в числе регионов с ростом ипотеки на загородные дома

Тем не менее в сегменте загородной недвижимости прослеживается влияние сезонного фактора

Фото: Максим Платонов

В России в ноябре зафиксирован рост спроса на первичное жилье: по данным сервиса «Домклик», проанализировавшего ипотечные выдачи «Сбера», показатель увеличился почти на 11%. Доля новостроек в общем объеме выдач превысила 70% — такого уровня не наблюдалось с мая текущего года. Объем кредитов на приобретение квартир в новостройках достиг почти 259 млрд рублей.

Наибольшую долю ипотечных сделок на первичном рынке в ноябре продемонстрировали Мордовия (82,4%), Хакасия (81,8%), Ростовская (80,2%) и Воронежская (80%) области.



В сегменте загородной недвижимости прослеживается влияние сезонного фактора. Спрос на готовые дома снизился на 15%, а выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) упали на 25% по сравнению с октябрем — до 11,6 млрд рублей. Среди регионов с наибольшей долей ипотеки на загородные дома в ноябре выделились Калмыкия (31,7%), Оренбургская область (21,4%) и Татарстан (17,2%). Напомним, что треть жителей ПФО планируют покупку загородной недвижимости в 2026 году.

Наталья Жирнова