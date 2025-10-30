В Казани зафиксировали снижение цен на аренду трехкомнатных квартир на 12%

В целом по России аренда однокомнатных квартир в октябре подешевела на 0,5% (до 27,9 тыс. рублей в месяц)

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость долгосрочной аренды трехкомнатных квартир в Казани в октябре снизилась почти на 12% (на 11,9%), что стало одним из наиболее заметных падений цен среди крупных российских городов, сообщили РИА «Новости» аналитики компании «Мир квартир».

По данным экспертов, осенний подъем на рынке аренды прошел вяло — предложение квартир сократилось не на 20—30%, как обычно, а лишь на 5—9%. В результате стоимость найма, незначительно выросшая в начале осени, уже в октябре начала снижаться. Прогнозируется, что в ноябре и декабре цены продолжат умеренно падать.

В целом по России однокомнатные квартиры в октябре подешевели на 0,5% (до 27,9 тыс. рублей в месяц), двухкомнатные — на 1,3% (до 35 тыс. рублей), а трехкомнатные — на 1,7% (до 44 тыс. рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди городов, где трехкомнатные квартиры подешевели больше всего, Казань заняла одно из лидирующих мест с показателем -11,9%. Также значительное снижение цен было отмечено в Калининграде (-14,4%), Чебоксарах (-13,5%) и Севастополе (-12,4%). В то же время в ряде городов, например во Владивостоке (+10,7%), Смоленске (+12,5%) и Кургане (+11,6%), аренда трехкомнатных квартир подорожала.

Напомним, что Татарстан занял шестое место среди регионов России по доступности аренды жилья.



Анастасия Фартыгина