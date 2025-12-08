Минфин вводит ограничение на число льготных ипотек для семей

Семьи смогут оформлять только одну льготную ипотеку

Фото: Динар Фатыхов

С 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила оформления льготной ипотеки в России. Согласно решению Министерства финансов, которое было принято в октябре, каждая семья сможет оформить лишь один льготный ипотечный кредит, пишет ТАСС.

Теперь муж и жена будут обязаны выступать созаемщиками по одной заявке на получение льготного займа. Однако, если совокупного дохода супругов окажется недостаточно для получения ипотеки, разрешается привлечение дополнительных созаемщиков.

По словам представителей Минфина, нововведение позволит устранить возможные злоупотребления программой льготной ипотеки и обеспечит поддержку именно тем семьям, которые остро нуждаются в улучшении жилищных условий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметил важность ограничения числа льготных займов на семью. По его мнению, данная мера устранит существующие схемы многократного получения льготной ипотеки одними семьями, что даст возможность большему количеству россиян воспользоваться выгодными условиями кредитования.

Ариана Ранцева