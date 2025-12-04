Казанская компания «Авторы» косвенно столкнулась с «делом Долиной»

Об этом сообщил депутат Казгордумы и сооснователь фирмы Айдар Мифтахов

Депутат Казанской городской думы и сооснователь девелоперской компании «Авторы» Айдар Мифтахов обратил внимание, что проблемы, аналогичные громкому делу певицы Ларисы Долиной, способны затронуть не только рынок премиальной недвижимости Москвы, но и сделки с земельными участками в регионах — в частности, в Казани.

Речь идет о ситуации, связанной с планируемой покупкой «Авторами» части дома с участком. В сделке участвовало несколько собственников, среди которых была пожилая женщина. На этапе стандартной проверки документов и истории сделок появились третьи лица, заявившие о своих правах. Они рассказали, что ранее приобрели у этой бабушки квартиру, однако впоследствии она вернула себе недвижимость, не возместив уплаченные деньги. Сейчас вопрос решается в судебном порядке.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Мифтахов заявил, что они не отказались от сделки.

— Мы анализируем, взвешиваем риски, не делаем резких шагов. Работаем аккуратно, с холодной головой и хорошей юридической экспертизой, — отмечает Айдар Мифтахов.

Ранее Вячеслав Володин инициировал решение проблем добросовестных покупателей вторичного жилья.

Наталья Жирнова