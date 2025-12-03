Почти тысяча многодетных семей получили участки в Набережных Челнах в 2025 году

В общей очереди числится 9,5 тыс. семей, из которых 4,3 тыс. уже обеспечены земельными наделами, а 5,1 тыс. ожидают своей очереди

Начальник управления земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин заявил, что на текущий момент 952 многодетные семьи получили земельные участки с начала года. В общей очереди числятся 9,5 тыс. семей, из которых 4,3 тыс. уже обеспечены земельными наделами, а 5,1 тыс. ожидают своей очереди.

С 5 января 2025 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс Татарстана, расширившие возможности для многодетных семей Набережных Челнов. Теперь они могут получать земельные участки в девяти прилегающих районах: Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском.

На данный момент на кадастровый учет поставлены 1 653 участка, еще 409 находятся на стадии межевания. В Тукаевском районе предложен 1 131 участок, из них после обследования местности возможно формирование 489 наделов. Дополнительно рассматривается земельный массив площадью 62 гектара возле СНТ «Гладиолус» для создания около 434 участков.

Исследование территории Тукаевского района выявило возможность формирования еще 288 участков. В стадии образования находятся 500 участков в населенных пунктах Левашево, Никошновка, Иштеряково, Старое Абдулово, Туирово, Авлаш, Артамоновка, Бурдыбаш, Новый Байлар и Торнаташ.

