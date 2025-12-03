«Одна квартира ушла государству»: в Татарстане за год исполнили одно решение суда по «раскулачиванию»

Как уточнил зампрокурора РТ, у бывшего инспектора Госстройнадзора изъяли квартиру в Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура наращивает усилия для работы по антикоррупционным искам об обращении не подтвержденных доходами активов в казну государства. В 2025 году в суд ушло 7 новых заявлений, по 10 (с учетом поданных ранее) вынесены положительные решения на общую сумму 678 млн рублей, сообщил сегодня на брифинге зампрокурора Татарстана Тимур Нуриев.

Останавливаться на отдельных исках он не стал, отметив, что имена ответчиков известны — сотрудники Минземимущества РТ, Госстройнадзора, Россельхознадзора, МВД, Следкома и муниципальных органов власти. В их числе, напомним, генерал Владимир Изаак, экс-глава КирМоса Сергей Миронов, бывший мэр Бугульмы Линар Закиров (сразу по двум искам).

— Все эти дела очень сложные. Были у нас дела, которые до Верховного суда РФ доходили, чтобы сформировать единую практику... Чтобы такой иск сформировать и отправить в суд, нужно колоссальное количество энергии и времени, — поделился Тимур Нуриев и обратился к работникам Фемиды: — Благодарю суды за объективность и беспристрастность, проявленные при рассмотрении таких дел.



Непросто, как выяснилось, проходит и процедура исполнения подобных решений после их вступления в силу. Тут уже работают приставы. По данным прокуратуры, в текущем году силами сотрудников ФССП «одна квартира ушла государству». Речь идет о жилплощади в 30,9 «квадрата» в Набережных Челнах, где ранее проживал «раскулаченный» и привлеченный к уголовной ответственности по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями замруководителя Северо-Восточного территориального органа Госстройнадзора Татарстана Антон Болкисев.

В настоящее время на рассмотрении суда находится самое масштабное в республике дело о разнице доходов и расходов — в отношении бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова, его близких и связанных с семьей бизнесменов и активов на 651 млн рублей.