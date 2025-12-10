В Татарстане на строительство и покупку льготного жилья выделят более 23 млрд рублей

Из них 700 миллионов рублей направят на помощь в виде оплаты первоначального взноса

Фото: Динар Фатыхов

По программе должны построить не менее 150,6 тысячи «квадратов»

Кабмин Татарстана разработал программу поддержки граждан в обеспечении жильем. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу. Программа начнет действовать с 1 января 2026 года. Ответственным ведомством назначено Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ.

Общий размер финансирования программы составит не менее 23,7 млрд рублей. Отмечается, что объем жилой застройки по этой программе должен составить не менее 150,6 тыс. «квадратов» — на это направят 23 млрд рублей. На господдержку в виде первоначального взноса выделят 700 млн рублей. Все финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.

В качестве задачи программы называется организация системы обеспечения жителей Татарстана с различным уровнем дохода доступным по стоимости жильем, развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан, а также формирование в Татарстане эффективного рынка жилья для постоянного и временного проживания на основе права собственности или найма.

Финансирование обеспечат за счет:

платежей организаций Татарстана на выполнение мероприятий по программе — 9,2 млрд рублей;

средств исполнителя программы, то есть Госжилфонда при раиса Татарстана — 13,7 млрд рублей(6,3 млрд из них направят на финансирование формирования земельных участков, подлежащих включению в государственный резерв земель);

средств бюджета Татарстана, которые пойдут на первоначальный взнос — 700 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ГЖФ уже строит соцжилье в микрорайоне Салават Купере, и оно будет расширяться

В начале октября 2025 года стало известно, что Госжилфонд при главе Татарстана получил земельные участок для строительства многоквартирного дома. Тогда в пресс-службе ГЖФ «Реальному времени» рассказали, что речь идет о земельном участке для нового жилого комплекса «80 лет Победы», который создается в рамках программы социальной ипотеки.

В конце ноября этого же года в пользование ГЖФ перешли еще три земельных участка общей площадью 118 гектаров. Первый участок площадью 14,9 га расположен в границах улиц Нурихана Фаттаха и Айрата Арсланова, рядом с политехническим лицеем №182. Второй участок площадью 41,9 га расположен напротив первого, но на его территории находится кладбище и он граничит с Осиновским кладбищем, что в перспективе может вызвать сложности для будущих жильцов. Третий участок площадью 61,5 га состоит из 49 мелких участков, самый крупный из которых занимает 13 га. Он расположен напротив уже существующего ЖК «Мэхэббэт» — вдоль улицы Махмута Гареева. Но на этом участке застройки МКД не планируются — там останется зеленая зона.

Дмитрий Зайцев