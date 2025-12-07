Посуточная аренда загородных домов в Татарстане дорожает на Новый год

Эксперты отмечают умеренный спрос и увеличение средней стоимости до 27,2 тысячи рублей в сутки

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Аналитики «Циана» выяснили, за сколько можно снять загородный дом для встречи Нового года. В этом году в Татарстане представлено более 500 объектов для сдачи аренды на Новый год.

Спрос на посуточную аренду загородных домов немного подрос относительно прошлого года, примерно на 5%. По сравнению с предыдущими годами рост достаточно сдержанный: с каждым разом ставить рекорды все сложнее. К тому же на фоне укрепления рубля в этом году больше людей задумались о проведении каникул не в России.

Максимальные расценки в республике — 27,2 тыс. рублей в сутки. В других локациях с развитым рынком посуточной аренды загородных домов расценки ниже — на уровне 20 — 26 тыс. рублей в сутки.

— За год ставки в среднем по 20 анализируемым регионам увеличились на 8% — это сопоставимо с динамикой в других сегментах недвижимости. Максимальный рост в Москве и Московской области (на 23%), Тверской (22%) и Самарской (14%) областях», — комментирует данные Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани аренда квартир на сутки стала дешевле на 20%.



Ариана Ранцева