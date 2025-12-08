В России предложили законодательно урегулировать риелторскую деятельность

Новый закон должен будет четко регламентировать сферу работы агентов по недвижимости, установить их права и обязанности

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул необходимость определения норм, полномочий и ответственности специалистов по недвижимости. Он подчеркнул, что такой нормативно-правовой акт крайне необходим, сообщил ТАСС.

— Я считаю, что необходимо принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности, — заявил Крашенинников в ходе заседания профильного комитета.

По его словам, документ поможет определить меру ответственности за оказываемые услуги. Это позволит внести ясность в отношения между риелторами и их клиентами, а также повысить прозрачность рынка недвижимости.

Малика Расулова