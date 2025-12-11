Ришат Тухватуллин показал своим подписчикам ход реновации Новой Портовой

Народный артист Татарстана и Башкортостана снял ролик о строительстве ЖК «Яналиф»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Я бы хотел здесь жить!» — признался популярный певец татарской эстрады Ришат Тухватуллин после посещения ЖК «Яналиф» на первой береговой линии Волги. Здесь он побывал в день премьеры своей новой песни «Ашыкма энкэй», посвященной матерям и ставшей подарком к празднику. Серьезной премьерой он назвал и готовящийся ввод первой очереди жилого комплекса «Яналиф» — он состоится уже до конца этого года. Сейчас здесь завершают отделочные и пусконаладочные работы инженерных систем, а также благоустраивают двор на стилобате.

Эксклюзивную экскурсию для Ришата Тухватуллина и его подписчиков провел генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев. Вместе они осмотрели квартиры, оценили их планировку, прогулялись по уютным дворикам на стилобатах и даже поднялись пешком на высоту более 60 метров, чтобы полюбоваться видом на залив Волги и панораму Казани, которые открываются из окон домов ЖК «Яналиф». Потолки в квартирах домов в новом жилом комплексе достигают 4 метров, поэтому забраться наверх без лифта оказалось непросто. «Я занимаюсь спортом, но даже у меня появилась одышка, вот что значит высокие потолки», — заметил гость.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Ришат Тухватуллин высоко оценил качество проекта СМУ-88 и масштаб реновации Новой Портовой.

— «Яналиф» производит очень сильное впечатление! Однако это не единственный проект на берегу Волги. Скоро вся эта территория, которая называется Новая Портовая, преобразится и превратится в новый центр Казани. Надеюсь, здесь построят большой концертный зал, где мы с вами сможем собраться, — поделился певец впечатлениями со своими подписчиками.

«Новая Портовая» — одна из крупнейших в стране территорий реновации промышленных зон площадью почти 300 га, где появятся общественные пространства, современные арт-кластеры, торговые галереи, престижные образовательные центры и многое другое. Визитной карточкой «Новой Портовой» станет 12-километровая прогулочная набережная с яхтенной мариной международного уровня



