Марат Хуснуллин: в России ввели 3 млн кв. метров недвижимости по программам КРТ

Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Максим Платонов

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в своем телеграм‑канале сообщил о предварительных результатах реализации программ комплексного развития территорий (КРТ) и использования инфраструктурных кредитов. В своем сообщении вице‑премьер подчеркнул, что строительство жилья нельзя рассматривать изолированно от развития качественной инфраструктуры.

— Создаются продуманные кварталы с необходимой социальной, инженерной, дорожной инфраструктурой. Расселяется ветхий и аварийный жилфонд, вовлекаются в оборот неэффективно используемые участки, — сообщает Марат Хуснуллин.

По данным Марата Хуснуллина, на текущий момент в рамках проектов КРТ уже введено в эксплуатацию 3 млникв. м жилой и нежилой недвижимости.

Активно задействуются и механизмы инфраструктурного кредитования. С 2022 года при поддержке средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) и специального казначейского кредита (СКК) завершено более 780 объектов и мероприятий. Эти меры принесли ощутимый экономический эффект. Реализация проектов способствовала привлечению в регионы свыше 4,4 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Кроме того, было введено в эксплуатацию почти 35 млн кв. м жилья и создано порядка 170 тыс. рабочих мест.

В настоящее время продолжается работа по рассмотрению заявок регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Напомним, что ранее Татарстан вошел в антирейтинг регионов с проблемной репутацией застройщиков.

Наталья Жирнова