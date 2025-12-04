В Казани аренда квартир на сутки стала дешевле на 20%

Фото: Динар Фатыхов

На рынке краткосрочной аренды жилья в крупных городах России наблюдается разнонаправленная динамика: в то время как в ряде городов цены растут, в трех мегаполисах — Санкт‑Петербурге, Москве и Казани — зафиксирован существенный спад. Об этом сообщили «Известиям» в сервисе Сбербанка «Домклик».

Особенно заметное снижение цен отмечено в Санкт‑Петербурге, где медианная ставка посуточной аренды сократилась на 24% — с 5,8 тыс. до 4,4 тыс. рублей. В Москве стоимость аренды опустилась на 13%, составив 5,9 тыс. рублей вместо прежних 6,8 тыс.

При этом в Казани медианная ставка снизилась более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, что эквивалентно уменьшению на 1,2 тыс. рублей. В результате текущий уровень стоимости посуточной аренды в столице Татарстана установился на отметке 4,6 тыс. рублей. Эксперты объясняют такую динамику двумя основными факторами. Во‑первых, в тройке крупнейших городов немного снизилась востребованность посуточной аренды. Во‑вторых, на рынке краткосрочного жилья в Москве, Казани и Санкт‑Петербурге отмечается высокая конкуренция, что вынуждает собственников предлагать более привлекательные цены.

На фоне снижения цен в мегаполисах в других городах фиксируется рост стоимости аренды. Наиболее заметно цены поднялись в Екатеринбурге (+40% к аналогичному периоду 2024 года), Кисловодске (+29%) и Нижнем Новгороде (+24%).



Наталья Жирнова