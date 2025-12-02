Треть жителей ПФО планируют покупку загородной недвижимости в 2026 году

При этом 11% готовы вложить в покупку более 7 млн рублей

Фото: Реальное время

По результатам опроса, проведенного сервисами «Авито Недвижимость» и «Авито Реклама», 32% жителей Приволжского федерального округа намерены приобрести загородное жилье в ближайший год. При этом 11% готовы вложить в покупку более 7 млн рублей.

Большинство потенциальных покупателей (36%) рассматривают загородную недвижимость как постоянное место жительства. Еще 34% планируют использовать дом для сезонного отдыха, а 17% заинтересованы в приобретении участков под строительство. Средний бюджет на покупку загородного дома составляет 2,8 млн рублей. Основная часть респондентов (34%) ориентируется на сумму от 1 до 3 млн рублей, 31% рассматривает варианты до 1 млн рублей, а 24% готовы потратить от 3 до 7 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основными мотивами для покупки загородной недвижимости стали стремление к улучшению экологической обстановки (39% опрошенных), рост цен на городское жилье (17%) и возможность удаленной работы (15%). Инвестиционный интерес проявили 10% респондентов.

При выборе загородного дома покупатели в первую очередь обращают внимание на транспортную доступность и близость к природе (по 55%), развитую инфраструктуру (51%) и качество постройки с коммуникациями (50%). Размер участка важен для 33% покупателей, наличие магистрального газа интересует 32%, а удаленность от города — 30%.

Наталья Жирнова