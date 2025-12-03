Казань вошла в пятерку городов с самым дорогим квадратным метром жилья

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 4%

Согласно итогам года, спрос на покупку квартиры в Татарстане растет, несмотря на рост ипотечных ставок и стоимость за квадратный метр.

По сравнению с началом года, в России предложение выросло на 14%: выбор трехкомнатных квартир стал больше на 15%, однокомнатных и двухкомнатных — на 14%, студий — на 11%. В Казани за тот же период увеличился выбор однокомнатных (+33%), двухкомнатных (+20%), трехкомнатных (+26%) квартир и студий (+18%) — пишет «Авито Недвижимость»

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается интереса к квартирам на вторичном рынке в России с начала года, то он увеличился на 16%. В Казани за тот же период интерес к квартирам вырос на 10%. Продажи на вторичном рынке за месяц немного снизились, но все еще остаются на высоких значениях. При этом в ряде регионов динамика положительная. В Татарстане количество сделок, по сравнению с сентябрем 2025 года, увеличилось на 7%.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 4% год к году и на 2%, по сравнению с январем 2025-го. По итогам октября 2025 года Казань заняла четвертое место среди городов с самой высокой стоимостью квадратного метра — 171 тыс. рублей.

Арина Ранцева