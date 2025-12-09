Татарстан оказался среди регионов-лидеров по объему выданных IT-ипотек

На эту программу пришлось 2,9% от общего объема льготного ипотечного кредитования в республике

Фото: Артем Дергунов

В ноябре Татарстан занял второе место в стране по доле IT‑ипотеки среди льготных ипотечных программ. Согласно данным сервиса Сбербанка «Домклик», на эту программу пришлось 2,9% от общего объема льготного ипотечного кредитования в республике.

Лидером по данному показателю стала Ярославская область, где доля такой ипотеки достигла 4,8%. Третье место заняла Новосибирская область с показателем 2,1%. При этом в целом по России в ноябре наблюдалось снижение спроса на IT‑ипотеку: по сравнению с октябрем показатель сократился почти на треть. Объем выданных по программе кредитов за прошедший месяц составил 3,9 млрд рублей.

Напомним, что Минфин России вводит с 2026 года ограничение на число льготных ипотек для семей. Теперь муж и жена будут обязаны выступать созаемщиками по одной заявке на получение льготного займа.

Наталья Жирнова