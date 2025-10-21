«Дирижер-философ» Александр Сладковский отпраздновал юбилей большим концертом

Поздравить маэстро в Казань приехали Вениамин Смехов, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и другие мэтры российской культуры

Фото: Динар Фатыхов

«Он сильная личность, но за этим стоит добрый, душевный, любящий свое дело человек!»

Александру Сладковскому, художественному руководителю и главному дирижеру ГАСО РТ, исполнилось 60 лет. Свой юбилей маэстро отпраздновал, как и полагается прославленному музыканту, на сцене, в окружении друзей, на пределе торжества и радости. В Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева минувшим вечером не было ни одного свободного места — как, впрочем, и всегда на концертах, когда дирижирует Александр Сладковский.

Еще до начала концерта по лицам в фойе было понятно, что событие экстраординарное. Поздравить юбиляра собралось множество известных татарстанцев: министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, и. о. ректора КГМУ Диана Абдулганиева, глава ТПП РТ Шамиль Агеев, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев, композитор Эльмир Низамов и многие-многие другие.

Эльмир Низамов в беседе с «Реальным временем» поделился:

— Александр Витальевич — конечно, большая фигура на небосклоне классической академической музыки нашей страны. Это большая радость, что он живет и работает в Татарстане и что наш оркестр за эти 15 лет стал одним из ведущих оркестров России и, я бы даже сказал, мира. Я горд тем, что у меня есть возможность сотрудничать и с этим оркестром, и с маэстро — многие мои произведения впервые прозвучали именно в его исполнении. Когда произведения молодого композитора исполняет такой оркестр — ты начинаешь верить в себя. Александр Витальевич не просто маститый дирижер, но и дирижер, который представляет все аспекты музыки, включая современную и национальную. Он может охватить всё. Он сильная личность, и при этом очень добрый, душевный, любящий свое дело человек. Без этого ничего не получилось бы!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юбилейный концерт назывался «50 лет в строю» — в музыку маленький Саша пришел в десятилетнем возрасте. Играл на трубе, был кадетом, а потом решил, что хочет быть дирижером. И стал — да каким! Сегодня маэстро Сладковским восхищается вся страна, а Государственный оркестр Республики Татарстан при нем получил звание академического и вошел в топ оркестров России. У Сладковского и его оркестра — собственный абонемент в Московской филармонии, гастроли по всей стране, его любят и знают в Китае, до 2022 года казанские оркестранты покоряли Европу и записывали музыку с ведущими мировыми лейблами.

Именитый маэстро, дирижер-философ, орденоносец

Указом раиса Республики Татарстан №872 за значительный вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность Александр Сладковский был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом на концерте сообщила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поздравив юбиляра теплыми словами и вручив огромный букет красных роз, она напомнила, что назначение Александра Сладковского 15 лет назад было первым кадровым решением Рустама Минниханова на посту президента Республики Татарстан. В 2010 году Татарстан праздновал 90-летие со дня образования ТАССР, и маэстро приезжал дирижировать на праздничном концерте. Его заметило руководство — и буквально через две недели Александр Сладковский уже переехал в Казань. Об этом «Реальному времени» в интервью рассказывал сам маэстро: он получил не только карт-бланш на работу, но и четкую задачу: сделать оркестр мирового уровня. И сделал!

— С 2010 года Рустам Нургалиевич внимательно следит за успехами оркестра, гордится ими, — сказала Ирада Аюпова.

Она зачитала поздравление, которое направил в адрес юбиляра раис республики. В нем говорилось: «Рад, что этот большой личный праздник вы, будучи именитым маэстро, решили разделить с многочисленными поклонниками вашего таланта, ставшего настоящим достоянием Республики Татарстан. Ваши многогранные музыкальные фестивали, просветительские и благотворительные программы как нельзя лучше отражают ваш профессионализм, преданность и по-настоящему подвижническое отношение к своему делу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минтимер Шаймиев тоже направил в адрес юбиляра поздравление. Первый президент Татарстана, а ныне Государственный Советник РТ отметил символичность того, что 60-летний юбилей маэстро совпадает с 60-м юбилейным сезоном ГАСО РТ.

«Под вашим руководством наш оркестр поднялся на новую высоту, вошел в первые ряды мировых исполнительских коллективов. Фестивали, созданные вами: «Рахлинские сезоны», «Белая сирень», «Казанская осень», «Мирас» и другие, притягивают в Казань самых выдающихся мастеров высокой музыки со всего мира. Вы активно поддерживаете молодые таланты, исполняя музыку современных композиторов. А ваши интерпретации классиков уже давно и заслуженно вошли в фонд российского исполнительского искусства. Как человек, неравнодушный к классической музыке, считаю одной из сильных сторон нашего оркестра искреннюю эмоциональность. На мой взгляд, маэстро Сладковский — дирижер-философ, который лично проживает музыкальное произведение, открывает глубину мировоззрения и философской мысли его автора. Мы особо благодарны вам за достойное представление и продвижение нашей национальной татарской музыки, от симфонической до народной. Отрадно, что вы храните традиции татарской классической школы. Искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия, а также процветания вашему замечательному коллективу, который вы неоднократно называли семьей. Пользуясь случаем, поздравляю всех музыкантов ГАСО РТ с юбилеем и желаю дальнейших успехов на вашем нелегком поприще служителей музыки», — говорилось в поздравлении Минтимера Шариповича.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По видеосвязи к поздравлениям подключился и мэр Казани Ильсур Метшин, а замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов (между прочим, тоже человек с консерваторским образованием) передал теплые слова и подарил корзину цветов от мэрии.

50 лет в строю: от трубы до дирижерской палочки

В одном репортаже невозможно охватить всё, что получилось сделать у Александра Сладковского, — наше издание регулярно рассказывает о его новых достижениях и фестивалях. Но обо всем этом вспомнили его именитые гости, друзья, поздравлявшие маэстро на сцене. А начал Сладковский с намека на то, что пик его карьеры состоялся здесь, в Татарстане, — исполнил с оркестром праздничную увертюру Радика Салимова «Чапкын». Премьера этого произведения состоялась на концерте «Казанская осень» двумя месяцами ранее — и снова маэстро пригласил композитора на сцену и поблагодарил его за музыку.

Актер и режиссер Вениамин Смехов читал стихи Булата Окуджавы и Давида Самойлова, а под занавес пошутил, прочитав стихотворение абсурдиста Дмитрия Пригова и сделав вид, что забыл слова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Созвездие больших имен, собравшихся в БКЗ вчера вечером, производит впечатление не только на эрудированных ценителей искусства, но и на рядового зрителя. Вел юбилейный вечер Юлиан Макаров, знаменитый музыкальный журналист. Актер и режиссер Вениамин Смехов читал стихи Булата Окуджавы и Давида Самойлова, а под занавес пошутил, прочитав стихотворение абсурдиста Дмитрия Пригова и сделав вид, что забыл слова. Венгерский органист Даниэль Шомодьи-Тот вместе с оркестром исполнил финальную часть Симфонии для оркестра с органом Сен-Санса. Скрипач-виртуоз Вадим Репин сыграл виртуозную пьесу Паганини «Венецианский карнавал» и — в память о маме Александра Сладковского — «Размышление» Чайковского.

Ильдар Абдразаков порадовал юбиляра и зал проникновенным романсом Рубинштейна «Клубится волною кипучею Кур», а потом спел шуточное поздравление. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ильдар Абдразаков порадовал юбиляра и зал проникновенным романсом Рубинштейна «Клубится волною кипучею Кур», а потом спел шуточное поздравление. Невероятное трио получилось у домристки Екатерины Мочаловой, джазового контрабасиста Андрея Иванова и джазового барабанщика Давида Ткебучавы — они экспрессивно исполнили «Танец с саблями» Хачатуряна, плавно перешедший на домре в мелодию Happy Birthday to you. Вслед за этим к ним присоединился Денис Мацуев, и зал услышал джазовую версию «Полета шмеля», а в финале прозвучала знаменитая «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина с явными джазовыми мотивами.

В исполнении Дениса Мацуева зал услышал джазовую версию «Полета шмеля», а в финале прозвучала знаменитая «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина с явными джазовыми мотивами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поздравления сыпались и из зала, и с экрана: букеты на переднем краю сцены заполнили собой все пространство, а в перерывах между музыкальными номерами были показаны видеопоздравления от друзей и коллег Александра Витальевича: Валерия Гергиева, Хиблы Герзмавы, Теодора Курентзиса, Альбины Шагимуратовой, Юрия Башмета, Аиды Гарифуллиной... Весь цвет музыкальной российской нации поздравил маэстро.

Как рассказывал Александр Сладковский в интервью «Реальному времени», он любит завершать свои концерты «вишенкой на торте», всегда играет на бис что-то особенное, чтобы оставить публике особенно сладкое послевкусие. Для концерта, посвященного дню своего рождения, маэстро выбрал «Стан Тамерлана» из оперы своего друга Александра Чайковского, который тоже присутствовал на концерте. «Алга! Алга!» — восклицали музыканты в финале этого яркого исполнения.

Для концерта, посвященного дню своего рождения, маэстро выбрал «Стан Тамерлана» из оперы своего друга Александра Чайковского, который тоже присутствовал на концерте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В буклете, изданном по случаю юбилея, маэстро пишет: «Этот концерт — не точка. Это запятая». По окончании концерта юбиляр тепло поблагодарил публику за неизменную любовь и поддержку и признался:

— 15 лет, прожитых в Казани, стали самыми счастливыми в моей жизни!

