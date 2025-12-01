Исследование: татарстанцам понадобится 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Лидерами рейтинга по возможности накопить крупную сумму стали северные регионы

По данным исследования РИА «Новости», жители Татарстана оказались на 32-м месте среди российских регионов по скорости накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке. Согласно подсчетам, семье в республике потребуется 3,3 года, чтобы собрать необходимые 2,19 млн рублей для первого платежа.

Аналитики предполагали, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от своих свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос был определен как 30% от средней стоимости 60-метровой квартиры в каждом регионе. Медианная зарплата оценивалась экспертами в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года, а прожиточные минимумы, зарплаты и цены на недвижимость учитывались индивидуально для каждого субъекта РФ.

Лидерами рейтинга по возможности накопить крупную сумму, как и в прошлом году, стали северные регионы. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра возглавляет список, где необходимую сумму можно собрать за год и восемь месяцев. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ со сроком накопления в один год и десять месяцев. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ с результатом два года и один месяц.

В нижней части рейтинга, как и в прошлом году, преимущественно расположились регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически фиксируются невысокие зарплаты. Нахождение Республики Крым и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и, соответственно, высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения.

