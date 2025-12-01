Новости недвижимости

Директор ФСИН доложил Путину о строительстве СИЗО в Казани

15:18, 01.12.2025

Его планируют открыть раньше срока

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с директором ФСИН Аркадием Гостевым, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Гостева, следственный изолятор в Авиастроительном районе Казани введут в эксплуатацию уже в этом году, а не в следующем, как ранее сообщалось.

— В этом году планируем [досрочно] ввести в строй в Казани [следственный] изолятор на тысячу мест. Он построен за короткий период времени, — доложил Гостев.

Еще в июне объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, что подтверждает его готовность к эксплуатации. Общая площадь застройки составляет более 21 тысячи квадратных метров, а весь комплекс разделен на три участка: режимная, хозяйственно-складская и административная зоны.

Ариана Ранцева

