Медведев поручил расширить перечень учитываемых доходов для жилищных сертификатов сирот

Инициатива возникла в ходе приема граждан, на котором к Медведеву обратилась жительница Воронежской области

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал поручение подготовить законодательные поправки, направленные на расширение перечня доходов, учитываемых при оформлении жилищных сертификатов для детей‑сирот. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива возникла в ходе приема граждан, на котором к Медведеву обратилась жительница Воронежской области. Женщина состоит на учете как сирота с 2011 года, но получила отказ в выдаче жилищного сертификата. Причина — ее личный доход в период декретного отпуска оказался ниже установленного порога. При этом заработок ее мужа при расчете не учитывался, хотя совокупный семейный доход позволяет приобрести жилье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дмитрий Медведев отметил, что подобные ситуации не единичны и встречаются в разных регионах страны. Он подчеркнул необходимость законодательного решения проблемы и заявил о намерении расширить спектр доходов, принимаемых в расчет при выдаче жилищных сертификатов. По словам председателя партии, после детальной проработки инициативы с правительством и Госдумой будет подготовлен соответствующий законопроект.

Напомним, что в Татарстане реализовали 19 жилищных сертификатов для многодетных семей.

Наталья Жирнова