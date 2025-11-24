Госдума готовит новые правила для сделок с покупкой недвижимости у пожилых людей

Предлагается введение обязательного нотариального заверения сделок с недвижимостью и обязательного страхования

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон выступили с инициативой по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, затрагивающим в первую очередь пожилых граждан. В рамках предлагаемых мер законодатели настаивают на двух ключевых изменениях: введении обязательного нотариального заверения всех сделок с недвижимостью и обязательном страховании сделок, если это является единственным жильем. Об этом сообщает Вольфсон в своем телеграм-канале.

Документ с соответствующими предложениями направлен председателю Верховного суда Игорю Краснову.

— Ко мне и к коллегам в Государственной думе все чаще обращаются люди, которые после покупки квартиры внезапно оказываются и без жилья, и без денег. Речь о ситуациях, когда продавцы уже после сделки идут в суд, добиваются признания договора недействительным, возвращают себе квартиру, а добросовестный покупатель останется ни с чем, — пишет Вольфсон.

По данным депутатов, на сегодняшний день уже более 3 тыс. сделок с участием пенсионеров были признаны судами недействительными. По мнению авторов инициативы, внедрение предложенных мер позволит существенно сократить число мошеннических схем.

