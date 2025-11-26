Российские ученые создали умную систему контроля городской застройки
Программа способна автоматически анализировать цифровые модели городских объектов, выявляя нарушения нормативов
Волгоградские специалисты разработали инновационную программу для автоматической проверки проектов городской инфраструктуры на соответствие строительным и санитарным нормам. Система создана в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) и уже представлена в научном издании «Онтология проектирования».
Новая разработка призвана заменить ручной контроль и зарубежные аналоги, не адаптированные под российские стандарты.
Программа способна автоматически анализировать цифровые модели городских объектов, выявляя нарушения нормативов. Например, система определяет слишком близкое расположение зданий друг к другу, недостаточную озелененность территории и другие несоответствия строительным правилам.
Проект реализован при поддержке Российского научного фонда и администрации Волгоградской области. В дальнейшем ученые планируют создать специальную машиночитаемую документацию для строительной отрасли.
