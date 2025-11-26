Российские ученые создали умную систему контроля городской застройки

Программа способна автоматически анализировать цифровые модели городских объектов, выявляя нарушения нормативов

Фото: Олег Тихонов

Волгоградские специалисты разработали инновационную программу для автоматической проверки проектов городской инфраструктуры на соответствие строительным и санитарным нормам. Система создана в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) и уже представлена в научном издании «Онтология проектирования».

Новая разработка призвана заменить ручной контроль и зарубежные аналоги, не адаптированные под российские стандарты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Программа способна автоматически анализировать цифровые модели городских объектов, выявляя нарушения нормативов. Например, система определяет слишком близкое расположение зданий друг к другу, недостаточную озелененность территории и другие несоответствия строительным правилам.



Проект реализован при поддержке Российского научного фонда и администрации Волгоградской области. В дальнейшем ученые планируют создать специальную машиночитаемую документацию для строительной отрасли.

Напомним, что ученые, возможно, нашли прямое доказательство существования темной материи.

Наталья Жирнова