Журналистку Юлию Таратуте* через суд выселили из квартиры
Помимо этого, ее лишили прописки в этом жилье
Перовский районный суд города Москвы вынес решение по гражданскому делу, рассмотренному 2 декабря 2025 года. Суд удовлетворил исковые требования Анны Трапковой к Юлии Таратуте* о признании утратившей право пользования квартирой. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
По результатам судебного разбирательства суд признал обоснованность требований истицы и постановил прекратить право Таратуте* на пользование жилым помещением. Решение суда предусматривает лишение прописки. Решение суда уже вступило в силу.
Справка
* внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
