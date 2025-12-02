Журналистку Юлию Таратуте* через суд выселили из квартиры

Помимо этого, ее лишили прописки в этом жилье

Фото: Динар Фатыхов

Перовский районный суд города Москвы вынес решение по гражданскому делу, рассмотренному 2 декабря 2025 года. Суд удовлетворил исковые требования Анны Трапковой к Юлии Таратуте* о признании утратившей право пользования квартирой. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По результатам судебного разбирательства суд признал обоснованность требований истицы и постановил прекратить право Таратуте* на пользование жилым помещением. Решение суда предусматривает лишение прописки. Решение суда уже вступило в силу.

Наталья Жирнова