15:53 МСК
Журналистку Юлию Таратуте* через суд выселили из квартиры

15:45, 02.12.2025

Помимо этого, ее лишили прописки в этом жилье

Фото: Динар Фатыхов

Перовский районный суд города Москвы вынес решение по гражданскому делу, рассмотренному 2 декабря 2025 года. Суд удовлетворил исковые требования Анны Трапковой к Юлии Таратуте* о признании утратившей право пользования квартирой. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По результатам судебного разбирательства суд признал обоснованность требований истицы и постановил прекратить право Таратуте* на пользование жилым помещением. Решение суда предусматривает лишение прописки. Решение суда уже вступило в силу.

Напомним, что рэпер Face заочно арестован в Башкирии по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Наталья Жирнова
Справка

* внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ

