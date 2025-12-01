Ларису Долину пригласили в Госдуму на обсуждение механизмов защиты покупателей недвижимости

Инициатором мероприятия выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, создавший специальную антикризисную рабочую группу

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

В Госдуме 17 декабря состоится круглый стол по вопросам защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Инициатором мероприятия выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, создавший специальную антикризисную рабочую группу. Среди приглашенных — народная артистка России Лариса Долина, чья история с продажей квартиры получила широкий общественный резонанс. Напомним, что казанец получил семь лет и штраф почти в миллион по делу Долиной.

Особое внимание на мероприятии будет уделено правовой защите добросовестных покупателей недвижимости. В обсуждении примут участие ведущие юристы и адвокаты по жилищным спорам, представители Росреестра, Минюста, банковского сектора, страховых организаций, правозащитники и общественные деятели. Поводом для проведения круглого стола стало распространение мошеннических схем, при которых продавцы жилья после получения денег и регистрации сделки через суд требуют вернуть имущество, ссылаясь на якобы оказанное на них давление со стороны мошенников. В результате страдают покупатели, остающиеся без жилья и денежных средств.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как отметил депутат Свищев, ситуация приобрела масштаб национального бедствия — граждане опасаются приобретать квартиры даже при внешне безупречных сделках. На совещании обсудят, как исправить ситуацию в законах и защитить честных покупателей. Планируется ввести новые правила для сделок с недвижимостью и использовать специальные счета для безопасности покупателей.



Наталья Жирнова