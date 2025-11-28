ГД рассматривает возможность введения «периода охлаждения» при покупке жилья

По новому механизму продавец сможет получить денежные средства только после завершения государственной регистрации перехода права собственности

В Госдуме обсуждается законопроект о введении «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью. Об этом сообщил председатель думы Вячеслав володин в своем телеграм-канале.

Согласно инициативе, предложенной председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и депутатом Михаилом Делягиным, регистрация сделки будет осуществляться только через семь дней после подписания договора купли-продажи.

Мера направлена на защиту покупателей и продавцов жилья от мошеннических схем. В последнее время в Госдуму поступает множество обращений о случаях мошенничества на рынке вторичной недвижимости, когда продавцы после получения денег отказываются передавать жилье новым собственникам, ссылаясь на якобы оказанное на них давление злоумышленников. По новому механизму продавец сможет получить денежные средства только после завершения государственной регистрации перехода права собственности, причем исключительно на банковский счет. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такой подход позволит защитить граждан от действий мошенников и предотвратить финансовые потери.

взято с сайта duma.gov.ru

Помимо этого депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон и его коллега Сергей Колунов предложили установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также ввести их обязательное страхование. Почему суд не способен урегулировать споры в таких прецедентах в рамках правого поля и как бороться с новой схемой — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова