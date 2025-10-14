Новости

Рустем Сультеев награжден орденом «Дуслык»

15:46, 14.10.2025

Орден вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Высокая государственная награда — орден «Дуслык» — была торжественно вручена сегодня председателю Совета директоров АО «ТАИФ» Рустему Сультееву. Орден вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Орден «Дуслык» был вручен Рустему Нургасимовичу во время чествования раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» по итогам сезона 2025 года — чемпиона России по регби, обладателя Кубка и Суперкубка России по регби.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мероприятии также принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана
Справка

Орден «Дуслык» (пер. с татарского «Дружба») был учрежден в 2015 году и является одной из самых почетных наград Татарстана. Присуждается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации.

