Рустем Сультеев награжден орденом «Дуслык»
Орден вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Высокая государственная награда — орден «Дуслык» — была торжественно вручена сегодня председателю Совета директоров АО «ТАИФ» Рустему Сультееву. Орден вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Орден «Дуслык» был вручен Рустему Нургасимовичу во время чествования раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» по итогам сезона 2025 года — чемпиона России по регби, обладателя Кубка и Суперкубка России по регби.
В мероприятии также принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Справка
Орден «Дуслык» (пер. с татарского «Дружба») был учрежден в 2015 году и является одной из самых почетных наград Татарстана. Присуждается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации.
